Torrent lanza críticas al arbitraje

El sueño del play-in terminó para el Atlético de San Luis la noche de este jueves, luego de caer 2-1 ante los Xolos de Tijuana en un duelo correspondiente a la última jornada del torneo Clausura 2025. La derrota en la frontera dejó al conjunto potosino sin posibilidades de avanzar, y tras el encuentro, el director técnico Domènec Torrent Font ofreció declaraciones cargadas de autocrítica, pero también con severas observaciones hacia el arbitraje del fútbol mexicano.

“Hoy se reflejó un poco lo que nos ha pasado durante el campeonato. Si hubiéramos jugado como lo hicimos hoy, seguramente tendríamos seis o siete puntos más”, comentó el estratega catalán. Aunque reconoció que la eliminación no fue culpa directa del arbitraje, sí aprovechó para señalar irregularidades y confusiones con el uso del VAR y las decisiones en el terreno de juego.

Torrent no ocultó su frustración por lo que considera un criterio arbitral inconsistente en la liga. “Aquí se pitan cosas que no entiendo. Es culpa mía por no saber interpretarlas, pero hay situaciones que en otros países donde he trabajado no se ven. No digo esto solo porque perdimos hoy, lo he dicho desde el campeonato pasado”, aseguró el técnico,.

Pese a todo, el entrenador reconoció fallas propias del equipo, sobre todo en el arranque del torneo, donde San Luis no logró consolidar su estilo de juego. “Los primeros seis, siete partidos no estuvimos bien. Tuvimos problemas en la banda derecha que recién resolvimos, y en la delantera, donde nuestros máximos goleadores fueron centrocampistas, a excepción de Vitor Ferreira (Vitinho)”.

El partido se inclinó desde el primer tiempo, cuando San Luis mostró un mejor funcionamiento, pero no logró capitalizar sus oportunidades. “Jugamos muy bien en la primera parte, pero nos fuimos al descanso sin ventaja. Luego, en la segunda mitad, un desajuste nos costó el segundo gol, y tras eso, Xolos se encerró y ya no pudimos generar más peligro”, lamentó Torrent.