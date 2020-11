Tottenham en la cima de la Premier tras vencer al City

NEWCASTLE.- José Mourinho se llevó el lauro en el más reciente capítulo de sus duelos con Pep Guardiola, cuando Tottenham venció el sábado 2-0 al visitante Mancheser City y se subió al menos temporalmente a la cima de la Liga Premier inglesa.

Tottenham tomó la punta a los cinco minutos cuando los dos zagueros del City siguieron a Harry Kane. Eso abrió el espacio para que Son Heung-min recibiese un balón de Tanguy Ndombele y anotase entre las piernas del arquero Ederson.

City tuvo una abrumadora ventaja en posesión ante un Tottehan que solamente disparó cuatro veces a la puerta. Pero no pudo hacer mucho con ello, a excepción de un gol anulado de Aymeric Laporte luego que el árbitro decretó que Gabriel Jesús había controlado el balón el el brazo.

d an overwhelming share of possession but accomplished little with it except for a disallowed goal for Aymeric Laporte after Gabriel Jesus controlled the ball with his arm in the buildup.

El domingo, Leicesterm, que va terceroi en la tabla, pudier suerar a Tottenham si vence a LIverpool, que va cuarto.

Man City está a ocho puntos de la punta.

Tammy Abraham anotó su tercer gol consecutivo por Chelsea, que venció el sábado 2-0 a Newcastle para asumir temporalmente la punta en la Liga Premier inglesa.

Chelsea se colocó arriba a los 10 minutos cuando Federico Fernández pateó el balón hacia su propia red y el gol fue dado pese a las protestas de Fernández de que había sido empujado por cuando llegaba el centro de Mason Mount.

Timo Werner se fue en blanco ante el arco, fallando una oportunidad y viendo otro esfuerzo anulado por posición adelantada. Pero el alemán tuvo mejor suerte como proveedor, superando a dos defensores de Newcastle antes de dar el pase para que Abraham anotase el segundo de Chelsea a los 65 minutos.

Fue el tercer partido seguido de Abraham con un gol, tras anotar contra Rennes y Shefield United antes de la pausa internacional. Tiene cuatro goles en 12 partidos esta temporada y se está combinando bien con Werner, con quien se esperaba que compitiese por la titularidad tras el arribo del alemán desde Leipzig.

Newcastle mantuvo un planteamiento defensivo pese a jugar en casa y no tuvo un disparo a puerta hasta los 82 minutos, cuando el arquero Edouard Mendy paró un tiro desviado.

Un poderoso disparo de Solly March le dio a Brighton un triunfo de 2-1 sobre Aston Villa, la primera victoria de los visitantes en la Premier en dos meses.

Brighton se puso adelante temprano en un contrataque a los 12 minutos con el primer gol de Danny Welbeck para el club, Ezri Konsa igualó para Villa a los 46.

Con los locales plantados a la zaga, March soltó un cañonazo a la esquina superior desde el borde del área a los 56 minutos.