Tottenham es eliminado de la Copa por un equipo de cuarta división

En uno de los eventos más insólitos en lo que va de la semana, el Tottenham Hotspur, subcampeón de la Champions League fue eliminado de la Capital One Cup, por el Colchester United, un modesto equipo de la cuarta división inglesa.

Para este encuentro copero, Mauricio Pochettino mandó al campo a un equipo "B", para darle descanso a sus estelares, una apuesta que no resultó para los "Spurs", que no pudieron descifrar en 90 minutos a un equipo rocoso y voluntarioso.

Tras el final del tiempo reglamentario, la decepción de los londinenses se consumó en los penales, un balón volado del danés Christhian Ericksen y otra falla más del brasileño Lucas Moura, le dieron la victoria al Colchester, por marcador de 4-3.

Tras el término del encuentro, el técnico argentino expresó su preocupación por la falta de espíritu y motivación de sus jugadores.

Mientras tanto, la afición del Colchester explotó en júbilo y no desaprovechó la oportunidad para bajar al campo a celebrar el pase a octavos de final con sus jugadores.