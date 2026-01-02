Tottenham no pudo con el Brentford

Ni el Tottenham ni el Brentford dieron el paso que necesitaban para acercarse a la competición por Europa, atascados ambos en un empate insuficiente en su duelo de este jueves, sin apenas ocasiones de verdad para ninguno de los dos, en mitad de tabla de la Premier (0-0).

El desempeño Cristian Romero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Tottenham fue importante al quitar 8 balones y sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

Kristoffer Ajer dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Brentford fue importante por sacar 5 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Brentford, Keith Andrews, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Caoimhin Kelleher en el arco; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Nathan Collins y Rico Henry en la línea defensiva; Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter, Yegor Yarmolyuk y Kevin Schade en el medio; y Igor Thiago en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Thomas Frank salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven y Djed Spence en defensa; Rodrigo Bentancur, João Palhinha, Mohammed Kudus, Archie Gray y Wilson Odobert en la mitad de cancha; y Richarlison en la delantera.

Andrew Madley fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Griffin Park.

El anfitrión acumula 27 puntos a lo largo del certamen y ocupa el noveno puesto. Por su parte, la visita suma 26 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.