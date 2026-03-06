Tottenham recibe otro golpe, cae ante Crystal

LONDRES.- El Tottenham recibió otro golpe en su intento de seguir en la Liga Premier al perder el jueves 3-1 ante Crystal Palace.

Los Spurs —uno de los equipos más ricos de Europa y miembro fundador de la Liga Premier— está apenas un punto por encima de la zona de descenso y sin una victoria en la liga doméstica en 2026.

Esta fue su quinta derrota consecutiva y la tercera bajo el nuevo entrenador Igor Tudor, a quien se le encomendó la responsabilidad de enderezar la temporada.

Tudor observó cómo los Spurs se derrumbaban ante su afición en el Tottenham Hotspur Stadium. Los Spurs encajaron tres goles en la primera mitad, después de haberse puesto en ventaja y de quedarse con 10 hombres cuando Micky van de Ven fue expulsado.

Palace aprovechó al máximo al anotar tres veces en siete minutos antes del descanso.

Ismaila Sarr marcó dos goles — uno desde el punto de penal — y Jorgen Strand Larsen consiguió el otro para los visitantes.

Eso ocurrió después de que Dominic Solanke le diera la ventaja a los Spurs a los 34 minutos. Van de Ven vio la tarjeta roja cuatro minutos más tarde.