Trabajaré por los derechos de las mujeres, dice Renato Ibarra

"Quiero mandarle un mensaje a las mujeres y para la afición, el público en general, si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas… Expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas, por lo que pasó esa noche, donde hubo una discusión verbal, mas no física. Estoy arrepentido de lo que pasó", destaca el mensaje que el futbolista grabó.

Cabe recordar que el pleito, que involucró a otros miembros de su familia, derivó en que Ibarra pasara varios días detenido en el Reclusorio, por los cargos de supuesta "tentativa de feminicidio y de aborto". Al final, y tras negociar con la parte afectada, salió con una medida cautelar de "violencia familia".

En el video que se publicó en Instagram, Renato -sin mencionar al Club América- también pidió "una segunda oportunidad" sus seguidores.

"Pedirles, de corazón, una segunda oportunidad, saben cómo me he manejado en la cancha, no soy un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda, mejorar como persona, trabajar en pro de las mueres y que sus derechos sean respetados", agregó.

Por el momento, las Águilas no han dado una postura oficial del futuro inmediato de Renato Ibarra, jugador que están dispuestos a vender y cuyo contrato vence hasta 2023.