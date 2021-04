Tractocamiones listos para el arranque de temporada

Los días 17 y 18 del presente en Guadalajara, arrancará la séptima temporada de los Tractocamiones Freightliner, precisamente en la plaza donde se tenía contemplado su debut en el 2015. Fueron hasta el momento varios pilotos y destacados personajes del medio artístico quienes opinaron sobre la categoría de "Los Gigantes de las Pistas".

Fue el año pasado cuando el canadiense Paul Tracy, campeón de Champ Car World Series en 2003, que había sido invitado a participar en la Copa Mercedes-Benz decidió también tomar parte de la carrera de los Freightliner en Puebla: "Nunca estaré lo suficientemente agradecido a este deporte por todo lo que me ha dado; creo que no se lo podré devolver nunca. Conocer a gente maravillosa, descubrir lugares corriendo, y ahora la posibilidad de estar arriba de un Freightliner que me hizo vivir una experiencia diferente a la de los monoplazas y autos turismo. Es una categoría espectacular".

Sus pasiones se han inclinado por pilotear autos e interpretar papeles en cine. El personaje de "El Chivo", fue uno de los papeles que han marcado más su vida sentimental y profesional, el cual interpretó en una teleserie basada en una de las obras más famosas de Mario Vargas Llosa.

Julio Bracho es otra de las personalidades que tuvo oportunidad de estar arriba de un Freightliner en virtud que llegó a correr en Súper Copa dentro de las Carrera de Celebridades y de la F-1800: "Una película de acción tiene que ser una montaña rusa de emociones. Debe ser frenética, emocionante y es lo que sentí al estar arriba de un tractocamión".