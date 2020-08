Tras salida de Tena, piden a Vucetich o Almeyda

La caída de Luis Fernando Tena pone a mover los hilos para saber quién tomará el cargo en la dirección técnica de las Chivas Rayadas del Guadalajara, si es que no se le da la responsabilidad total a Alberto Coyote.

De inmediato salta el nombre de Víctor Manuel Vucetich, quien dejó a Gallos Blancos de Querétaro al término del Clausura 2020, por no estar de acuerdo con el proyecto que se avecinaba. El 'Rey Midas' sabe trabajar con planteles modestos y reducidos como el que tiene en estos momentos el Guadalajara. Las redes sociales han explotado pidiéndolo.

Matías Almeyda es el sueño dorado de los aficionados del Rebaño, pero sigue vigente su compromiso con el San José Earthquakes de la Major League Soccer, que fue eliminado en cuartos de final en el torneo de regreso del futbol de los Estados Unidos.

Otra opción de más bajo perfil es la de José Guadalupe Cruz, quien ya ha sido campeón del futbol mexicano.

El año pasado, el nombre del técnico argentino Diego Omar Dabove se escuchó en los pasillos de Verde Valle. Se habla que está dentro de la cartera de Peláez, pero actualmente dirige a Argentinos Juniors.

Recordar que las opciones favoritas del director deportivo de Chivas: Miguel Herrera, Ignacio Ambriz y Antonio Mohamed, tienen trabajo, al igual que Diego Alonso, técnico con el cual se platicó cuando Tena tuvo el cargo de interino. La realidad es que al uruguayo las cosas en el Inter Miami no le han salido nada bien, y quizá las partes quieran volver a platicar.