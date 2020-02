"Tres meses para decidir futuro de Tokio 2020"

Dick Pound, el miembro más longevo del Comité Olímpico Internacional (COI), estima que hay un plazo de tres meses para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que están siendo amenazados por el coronavirus de propagación rápida de China.

Pound, quien ha sido miembro del Comité Olímpico Internacional desde 1978, 13 años más que el actual presidente Thomas Bach, no se mostró alarmado, no obstante, sí habló con franqueza sobre los riesgos a los que se enfrentan los Juegos Olímpicos, que se abren el 24 de julio.

"Ciertamente podrías ir a dos meses si tuvieras que hacerlo", indicó, lo que significaría tomar una decisión hasta finales de mayo y esperar que el virus esté bajo control.

Muchas cosas tienen que empezar a suceder. Tienes que empezar a aumentar tu seguridad, tu comida, la Villa Olímpica, los hoteles, los medios de comunicación estarán allí construyendo sus estudios".

Y si llegó al punto de no seguir adelante, Pound especuló "probablemente estás viendo una cancelación". Esta es la nueva guerra y tienes que enfrentarla. En alrededor de ese tiempo, yo diría que la gente va a tener que preguntar: '¿Está esto bajo el control suficiente que podemos estar seguros de ir a Tokio, o no?".

China reportó el martes 508 nuevos casos y otras 71 muertes, 68 de ellas en la ciudad central de Wuhan, donde la epidemia se detectó por primera vez en diciembre. Las actualizaciones llevan los totales de China continental a 77.658 casos y 2.663 muertes. Corea del Sur tiene ahora el segundo mayor de los casos en el mundo con 977, incluyendo 10 muertes.

Los grupos de la enfermedad están apareciendo ahora en Oriente Medio y Europa. Esto podría indicar una nueva etapa en la propagación del virus con cuatro muertes reportadas en Japón.

Pound animó a los atletas a seguir entrenando. Se esperan alrededor de 11.000 para los Juegos Olímpicos, y otros 4.400 para los Juegos Paralímpicos, que abren el 25 de agosto.

Los Juegos Olímpicos modernos que datan de 1896 sólo han sido cancelados durante la guerra, y se enfrentaron a boicots en 1976 en Montreal, en 1980 en Moscú y 1984 en Los Angeles.