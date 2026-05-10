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Tri dará permiso especial en plena concentración

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Tri dará permiso especial en plena concentración

México.- Después de mucha polémica, esta semana comenzó oficialmente la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. 20 jugadores del futbol mexicano se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre, quien habría dado permiso de "romper" la concentración este fin de semana por un motivo especial.

Esto no será debido a ningún permiso para jugar la Liguilla ni alguna de esas polémicas que se generaron entre semana con Toluca y su serie de eliminación en CONCACAF.

Por tratarse del Día de las Madres, Javier Aguirre y la Selección Mexicana decidieron darles el día libre a sus futbolistas para poder celebrar con sus familias, aunque se trata de un permiso temporal, según reveló Mediotiempo.

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