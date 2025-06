Tri, goleado por Suiza

México.- Javier Aguirre dejó claro que los resultados no son lo más importante de estos duelos amistosos, que su enfoque está en el funcionamiento del equipo y encontrar el once ideal para la Copa Oro y la próxima Copa del Mundo. Lo que sí es una certeza, es que la dupla de delanteros conformada por Raúl Jiménez y Santiago Giménez ofrece una efectividad en ataque que no es correspondida en defensa.

Bajo el brillante sol de Utah, al Tri se le cumplió el deseo de medirse en situaciones adversas. No solo fue el clima, la exigencia de jugar contra una selección europea y la ausencia del VAR, por la cual México fue afectado y con un gol en claro fuera de lugar cayó (4-2) frente a Suiza en el estadio Rice-Eccles de Salt Lake City. En una tarde de calor, recibió un balde de agua fría que sirvió como baño de realidad a un año del comienzo de la Copa del Mundo. La Selección recuperó el dominio en CONCACAF, pero aún no le alcanza para superar a rivales de UEFA.

Al minuto 19, un trazo largo agarró mal ubicada a la última línea tricolor y el delantero del Mónaco, Breel Embolo abrió el marcador.

Con asistencia del goleador del Fulham y gol del atacante del Milan (51’), que, 16 partidos después, se reencontró con la red, el Tricolor encontró el empate parcial que no pudo mantener por los constantes errores y desconcentraciones en la parte baja. “El Vasco”, con la intención de probar jugadores y encontrar el once ideal para la próxima Copa Oro, modificó el equipo titular y le dio la oportunidad a Raúl Rangel en la portería, a Emilio Lara en la lateral por derecha y confió en Jesús Orozco Chiquete en la central junto a César Montes.

Un gol en fuera de lugar del jugador del Benfica, Zeki Amdouni (64’), le regresó la ventaja al conjunto helvético, misma que aumentó al minuto 71 gracias a la anotación de Dan Ndoye (71’).

Dos de los mejores jugadores de la Liga MX como Alexis Vega y Ángel Sepúlveda (75’) se unieron para acercar al combinado azteca en el marcador, pero a Suiza tenía una bala más en el cargador para matar al Tri. Fabian Rieder (90’) selló la goleada.

La primera prueba contra rivales europeos fue reprobada. El martes, frente a Turquía, una nueva oportunidad.