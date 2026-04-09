logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tritura Cleveland a Kansas City

Angel Martínez conecta un grand slam y fija un récord personal

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Tritura Cleveland a Kansas City

CLEVELAND.- El dominicano Angel Martínez conectó un grand slam y fijó un récord personal de cuatro hits, mientras que el novato Chase DeLauter aportó un doble de dos carreras para impulsar a los Guardianes de Cleveland a la victoria 10-2 sobre los Reales de Kansas City el miércoles.

Martínez disparó un batazo de 374 pies hacia el jardín derecho ante Steven Cruz en la octava entrada, cuando los Guardianes anotaron cinco veces para abrir una ventaja amplia en lo que era un juego 5-2. Rhys Hoskins añadió tres dobles, la mejor marca de su carrera, mientras que Cleveland igualó su máximo de la temporada con 16 hits.

El abridor de los Guardianes Joey Cantillo (1-0) ponchó a nueve en cinco innings y dos tercios, permitiendo una carrera limpia y una sucia con tres hits. Matt Festa lanzó un inning y un tercio sin permitir carreras para su primer salvamento desde el 7 de julio de 2022, con Seattle.

DeLauter, quien lidera a todos los novatos con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas, remolcó al dominicano José Ramírez y David Fry en la primera con un batazo que pegó en la pared ante Cole Ragans (0-3). Hoskins siguió con un doble que puso la ventaja de los Guardianes a 3-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Un batazo de Ramírez golpeó a Ragans en el pulgar izquierdo, lo que lo obligó a salir dos bateadores después, tras el doble de DeLauter. Le anotaron tres carreras en dos tercios de entrada y más tarde se le diagnosticó una contusión.

Ramírez y su compatriota dominicano Juan Brito también conectaron dobles productores para los Guardianes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atlético de Madrid gana 2-0 en Camp Nou y toma ventaja en Champions
    Atlético de Madrid gana 2-0 en Camp Nou y toma ventaja en Champions

    Atlético de Madrid gana 2-0 en Camp Nou y toma ventaja en Champions

    SLP

    AP

    Barcelona quedó con 10 jugadores tras expulsión de Pau Cubarsí y no pudo revertir el marcador.

    Deloitte pronostica ingresos récord en deportes femeninos para 2026
    Deloitte pronostica ingresos récord en deportes femeninos para 2026

    Deloitte pronostica ingresos récord en deportes femeninos para 2026

    SLP

    AP

    Ingresos mundiales del deporte femenino superarán 3.000 millones de dólares en 2026, según informe

    Fiscales buscan registros de medicamentos de Tiger Woods en Florida
    Fiscales buscan registros de medicamentos de Tiger Woods en Florida

    Fiscales buscan registros de medicamentos de Tiger Woods en Florida

    SLP

    AP

    El golfista fue arrestado por conducir bajo efectos y se declaró inocente tras accidente en Jupiter Island.

    Aficionados del América y Nashville protagonizan pelea en Geodis Park
    Aficionados del América y Nashville protagonizan pelea en Geodis Park

    Aficionados del América y Nashville protagonizan pelea en Geodis Park

    SLP

    El Universal

    Tras empate sin goles, seguidores del América y Nashville se enfrentaron en los pasillos del estadio.