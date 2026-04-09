Tritura Cleveland a Kansas City

CLEVELAND.- El dominicano Angel Martínez conectó un grand slam y fijó un récord personal de cuatro hits, mientras que el novato Chase DeLauter aportó un doble de dos carreras para impulsar a los Guardianes de Cleveland a la victoria 10-2 sobre los Reales de Kansas City el miércoles.

Martínez disparó un batazo de 374 pies hacia el jardín derecho ante Steven Cruz en la octava entrada, cuando los Guardianes anotaron cinco veces para abrir una ventaja amplia en lo que era un juego 5-2. Rhys Hoskins añadió tres dobles, la mejor marca de su carrera, mientras que Cleveland igualó su máximo de la temporada con 16 hits.

El abridor de los Guardianes Joey Cantillo (1-0) ponchó a nueve en cinco innings y dos tercios, permitiendo una carrera limpia y una sucia con tres hits. Matt Festa lanzó un inning y un tercio sin permitir carreras para su primer salvamento desde el 7 de julio de 2022, con Seattle.

DeLauter, quien lidera a todos los novatos con cinco jonrones y 11 carreras impulsadas, remolcó al dominicano José Ramírez y David Fry en la primera con un batazo que pegó en la pared ante Cole Ragans (0-3). Hoskins siguió con un doble que puso la ventaja de los Guardianes a 3-0.

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Un batazo de Ramírez golpeó a Ragans en el pulgar izquierdo, lo que lo obligó a salir dos bateadores después, tras el doble de DeLauter. Le anotaron tres carreras en dos tercios de entrada y más tarde se le diagnosticó una contusión.

Ramírez y su compatriota dominicano Juan Brito también conectaron dobles productores para los Guardianes.