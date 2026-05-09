Triunfa en la Estatal la Escaramuza Media Luna

La Congreso y Campeonato Estatal Charro San Luis Potosí 2026 vivió una intensa primera fase en la modalidad de escaramuzas, donde la representación de Media Luna se colocó como líder de la competencia al registrar la calificación más alta del certamen con 310 puntos.

Las acciones se desarrollaron en el Lienzo Tres Amazonas, escenario que recibió a las mejores escaramuzas del estado en una jornada sancionada por las jueces de la Federación Mexicana de Charrería. La escaramuza rioverdense mostró precisión, elegancia y gran coordinación en cada una de sus ejecuciones para quedarse momentáneamente con la cima de la clasificación general.

Muy cerca terminó Nuevo Emporio con 308 unidades, mientras que Nobleza Charra Oro ocupó el tercer puesto con 302 puntos. En la pelea por los primeros lugares también destacaron Charras RG2 y Villa de Oxitipa, ambas con 300 puntos, seguidas de El Rosedal con 298 y Santa Anita con 295 unidades.

El resto de las posiciones quedaron conformadas por Nobleza Charra Plata con 272 puntos; El Olvido con 261; La Ilusión con 260; Puente de la Cruz Juvenil con 254; Puente de la Cruz en categoría libre con 238; Descendencia Centenario con 224; Charras de Matehuala con 213; Cortijo Aranzazú con 128 y Rancho Los Agaves con 23 unidades.

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Uno de los momentos destacados de la jornada ocurrió cuando Media Luna Plata interpuso una reclamación formal al no estar de acuerdo con la calificación recibida. El caso será revisado y resuelto por la Federación Mexicana de Charrería.

La segunda fase del campeonato estatal está programada para el próximo mes de julio, donde las escaramuzas buscarán mejorar sus puntuaciones. Los resultados finales surgirán del promedio acumulado de ambas etapas para definir a las campeonas estatales de 2026.