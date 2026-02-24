Triunfa rancho El Patolito en charreada

Bajo un radiante sol y con gran ambiente familiar, este pasado domingo se vivió una intensa jornada charra en el Lienzo del Rancho del Charro, donde se dieron cita tres escuadrones dispuestos a brindar espectáculo: La Potosina de Charros, Rancho El Patolito y Rancho Dos Amigos.

Desde la suerte inicial, la Cala de Caballo, los equipos mostraron precisión y elegancia en la ejecución, arrancando aplausos del público que se dio cita para disfrutar de la tradición nacional por excelencia. Los piales en el lienzo también marcaron momentos de tensión y emoción, mientras que la terna en el ruedo fue determinante para perfilar el rumbo de la competencia.

En el desarrollo de las manganas y el paso de la muerte, las emociones se mantuvieron al límite, con ejecuciones que hicieron vibrar a la afición y que terminaron por definir las posiciones finales.

Al concluir la jornada, los resultados quedaron de la siguiente manera: Rancho El Patolito se adjudicó el primer lugar con una puntuación final de 280 puntos, Destacándose mas en el Coleadero con Julián Bravo aportando 28 pts y en la terna del ruedo de la mano de Alejandro Ibarra logrando 27 unidades, concluyendo con regularidad a lo largo de todas las suertes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Potosina de Charros finalizó en la segunda posición con 189 unidades, manteniéndose en la pelea durante buena parte del compromiso y sobre saliendo en el coleadero y el paso de la muerte sumando en conjunto 77 unidades.

Rancho Dos Amigos cerró la competencia con 183 puntos, mostrando entrega en las manganas a caballo y buenas actuaciones individuales. De esta manera, la jornada dominical dejó constancia del gran nivel que mantiene la charrería en la región, reafirmando su lugar como tradición ecuestre mexicana y patrimonio cultural que sigue reuniendo a familias enteras en torno al lienzo charro.