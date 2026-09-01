Triunfal debut de la bicampeona Sabalenka

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NUEVA YORK.- Aryna Sabalenka arrancó con el pie derecho la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka sometió el lunes 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio 6-4, 6-4 para iniciar su intento de convertirse en la primera jugadora en ganar tres campeonatos consecutivos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

El torneo fue sacudido la noche por la eliminación de Novak Djokovic, quien tenía marca de 19-0 en la primera ronda en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 majors para establecer el récord en el tenis masculino. Sabalenka devolvió algo de normalidad.

La bielorrusa alcanzó las últimas tres finales del US Open, recuperándose de una derrota ante Coco Gauff en 2023 al consagrarse en 2024 y luego superar a Amanda Anisimova el año pasado para repetir.

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"Siento que este es uno de mis estadios favoritos. Realmente viví las mejores emociones aquí, en este estadio", le dijo Sabalenka al público.

Sabalenka cambió su apariencia respecto a la última vez que jugó en Ashe. Su atuendo naranja de Nike estaba cubierto por una malla naranja, en lugar de la malla negra de la semana pasada en su partido de dobles mixtos con Djokovic, que recibió algunas críticas en redes sociales. Sabalenka desestimó los comentarios y manifestó que lo único que importaba era que a ella le encantaba.

"Para ser honesta, no sabía que tenía un vestido de día", comentó. "Pensé que tenía un vestido negro con naranja debajo. Me di cuenta cuando fui a Nike de que en realidad tengo uno para la sesión diurna y otro para la sesión nocturna, que es como negro y naranja para el día".

Seguramente también estuvo más satisfecha con el nivel de tenis que mostró el lunes, después de una serie de malos torneos antes de Nueva York. Quedó eliminada en la cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati, tras caer en la misma instancia en Wimbledon.

Eso ha dejado a Sabalenka necesitando ayuda para conservar el número 1 del ranking, incluso si vuelve a reinar en el US Open. La número 2 Elena Rybakina la superará si llega a las semifinales, y ni siquiera necesitará ganar partidos si Sabalenka no consigue el título.