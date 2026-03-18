Triunfan Knicks sobre los Pacers
Josh Hart anotó un máximo de temporada de 33 puntos
NUEVA YORK.- Josh Hart anotó un máximo de temporada de 33 puntos atinando 12 de 13 tiros de campo, incluidos 5 de 5 desde la línea de tres para liderar la victoria el martes 136-110 de los Knicks de Nueva York sobre los Pacers de Indiana.
OG Anunoby anotó 26 unidades y Karl Anthony Towns sumó 22 puntos y 11 rebotes en la cuarta victoria consecutiva de los Knicks.
Jarace Walker encabezó a los Pacers con 16 tantos y la racha de derrotas de Indiana llegó a 14 partidos.
Indiana ganaba 12-11 antes de que Anunoby anotara ocho puntos seguidos y los Knicks se pusieron al frente 38-34 tras el primer cuarto.
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New York se mantuvo arriba hasta que un triple de Jalen Slawson le dio a los Pacers una ventaja de 44-43.
Indiana amplió su ventaja a 57-51, pero los Knicks cerraron el cuarto con una racha de 21-7 y se fueron al descanso con ventaja de 72-64.
Después de que los Pacers recortaron la desventaja a seis, los Knicks arrancaron con una racha de 19-8 para abrir una ventaja de 94-77.
Indiana se acercó a 99-89, pero New York aumentó su ventaja a 105-91 al entrar al último cuarto.
Los Knicks mantuvieron una ventaja de dos dígitos el resto del camino, ampliándola a 27 puntos, 134-107, con una canasta de Kevin McCullar Jr. cuando quedaban 1:58.
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