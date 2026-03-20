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Triunfan Pistons ante los Wizards

Duren impulsa a Detroit en su primer juego sin Cade Cunningham

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan Pistons ante los Wizards

WASHINGTON.- Jalen Duren anotó 24 puntos y capturó 11 rebotes, y Detroit nunca estuvo en desventaja en una victoria por 117-95 sobre los Wizards de Washington la noche del jueves, el primer partido de los Pistons desde que se determinó que el escolta All-Star Cade Cunningham estaría fuera al menos dos semanas por un colapso del pulmón izquierdo.

Duren consiguió su 37º doble-doble en apenas 25 minutos, dos noches después de anotar un máximo de su carrera de 36 puntos para Detroit, líder de la Conferencia Este, en su triunfo 130-117 sobre Washington.

Paul Reed sumó 17 puntos, mientras que Duncan Robinson, Caris LeVert y Kevin Huerter aportaron 14 cada uno para los Pistons.

Detroit superó a Washington en rebotes 55-33 y dominó 66-26 en puntos en la pintura.

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Tristan Vukcevic anotó 21 para los Wizards, que sufrieron su 14.ª derrota consecutiva, igualando su peor racha de la temporada. Con el segundo peor récord de la NBA, 16-53, Washington está a dos partidos de igualar una caída récord de la franquicia de 16 derrotas, registrada más recientemente en marzo de 2024.

Los Pistons superaron a los Wizards 35-14 en el primer cuarto y ampliaron esa ventaja a 25 puntos al inicio del segundo.

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