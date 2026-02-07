logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan Pistons sobre los Knicks

Daniss Jenkins anota 18 puntos en su último partido como jugador de Detroit

Por AP

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan Pistons sobre los Knicks

DETROIT.- Daniss Jenkins anotó 18 puntos en su último partido como jugador con contrato de dos vías y los Pistons de Detroit aplastaron el viernes 118-80 a Nueva York, poniendo fin a la racha de victorias de los Knicks en ocho juegos.

Jenkins estaba jugando su 42mo partido de la temporada, lo que significa que ya no es elegible para juegos de la NBA bajo su contrato de dos vías. Los Pistons deben convertir su contrato a uno completo para retenerlo. Está promediando 8,2 unidades y 3,3 asistencias en 16,8 minutos como base suplente.

Jalen Duren (rodilla) no jugó para Detroit, mientras que los Knicks jugaron sin Karl-Anthony Towns (ojo) y OG Anunoby (dedo del pie).

Tobias Harris e Isaiah Stewart anotaron 15 puntos cada uno para los Pistons que han ganado cinco partidos consecutivos de temporada regular contra Nueva York, pero perdieron ante los Knicks en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mikal Bridges anotó 19 puntos para Nueva York. Jalen Brunson terminó con 12 atinando cuatro de 20 tiros de campo, incluyendo 0 de 8 en triples. Los 80 puntos de Nueva York fueron su mínimo de la temporada, superando los 90 que anotaron en la derrota por 31 puntos ante los Pistons el 5 de enero.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Novatos, la clave del Super Bowl LX
    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno
    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla
    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones
    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL