Triunfan potosinos en nacional de box

De un total de cinco representantes tres lograron coronarse campeones

Por Romario Ventura

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan potosinos en nacional de box

Con una destacada actuación, la delegación de San Luis Potosí tuvo una sobresaliente participación al lograr tres campeonatos nacionales, dentro del 11º Aniversario de la UMBE, evento de carácter nacional celebrado en Valle de Santiago, Guanajuato.

De un total de cinco representantes potosinos, tres pugilistas lograron coronarse campeones nacionales, todos ellos formados en la Academia Municipal de Boxeo del Deportivo Plan de Ayutla, consolidando el trabajo formativo que se realiza en dicho espacio deportivo.

Los títulos nacionales fueron obtenidos por Marco Antonio Gil Ortega, quien se proclamó Campeón Nacional en la categoría Juvenil, división de 57 kilogramos; Elliot Abdel Escalera Muñoz, campeón nacional en 60 kilogramos categoría Juvenil; así como David Israel Rojas Torres, quien se adjudicó el campeonato en la división de 69 kilogramos dentro de la categoría Mayor.

Por su parte, Jorge Vargas Guevara quedó eliminado del certamen tras caer por decisión unánime en su primer combate, mientras que Fausto Alejandro Herrera Zapata, en la división de 53 kilogramos, no disputó la final debido a que su rival no dio el peso reglamentario.

La destacada cosecha de campeonatos reafirma el crecimiento del boxeo amateur potosino a nivel nacional y posiciona a la Academia Municipal de Boxeo del Deportivo Plan de Ayutla como un semillero de talento, reflejo del esfuerzo, disciplina y preparación de sus atletas y entrenadores.

