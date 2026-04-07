Triunfo a domicilio del ADSL femenil contra el Mazatlán

El Atlético de San Luis Femenil continúa en buen momento en el cierre del torneo Clausura 2026, luego de imponerse por la mínima diferencia al Mazatlán Femenil en duelo correspondiente a la jornada 16, disputado en el Estadio El Encanto.

Desde el arranque, ambos conjuntos mostraron intensidad y buscaron generar peligro en el área rival. Sin embargo, el encuentro se complicó para las potosinas al minuto 36, cuando la defensora Rebeca Contreras fue expulsada, dejando a su equipo con diez jugadoras. A pesar de la desventaja numérica, la guardameta Dayra Duarte tuvo una intervención clave antes del descanso para evitar la caída de su arco y mantener el empate sin goles al medio tiempo.

Para la segunda parte, el conjunto visitante mostró carácter y logró abrir el marcador al minuto 53. La venezolana Enyerliannys Higuera apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza que significó el único tanto del encuentro.

Con el paso de los minutos, Atlético de San Luis Femenil supo manejar el ritmo del partido e incluso generó oportunidades para ampliar la ventaja. Al minuto 80, el panorama se equilibró cuando Ámbar González fue expulsada, dejando también a Mazatlán con diez elementos, situación que facilitó el cierre del encuentro para las visitantes.

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Con este resultado, el cuadro potosino liga su segunda victoria consecutiva y mantiene un cierre positivo en el campeonato. Su próximo compromiso será tras la Fecha FIFA, cuando visite a Club León Femenil en la última jornada del Clausura 2026.