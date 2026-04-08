Triunfo crucial de Timberwolves sobre Pacers

INDIANA.- Ayo Dosunmu anotó 24 puntos y Julius Randle y Bones Hyland aportaron 19 cada uno, y los Timberwolves de Minnesota lograron una victoria crucial el martes por 124-104 sobre los Pacers de Indiana.

Hyland también repartió siete asistencias y Rudy Gobert terminó con 12 rebotes. Minnesota está a punto de asegurar un puesto entre los seis primeros y evitar el mini-torneo de la Conferencia Oeste. Podrían conocer su destino esta noche si Houston vence a Phoenix. Para los Timberwolves, fue un giro muy necesario. Cortaron una racha de tres derrotas y ganaron apenas por segunda vez en seis partidos, mientras intentan construir impulso de cara a la postemporada.

Los Timberwolves también ganaron pese a las ausencias del escolta estelar Anthony Edwards y de Jayden McDaniels. Edwards se ha perdido nueve de los últimos 11 partidos de Minnesota por una fuerte molestia en la rodilla derecha, esta vez en el primero de dos juegos en noches consecutivas y ante unos Pacers que no contaban con un amplio grupo de jugadores lesionados. McDaniels se perdió su sexto partido seguido por una lesión en la rodilla izquierda.

Ethan Thompson anotó 17 puntos para liderar a Indiana, y Obi Toppin y Jalen Slawson sumaron 14 puntos cada uno. El segundo peor equipo de la liga perdió por tercera vez consecutiva y cayó a 4-22 en sus últimos 26 partidos. Indiana necesita dos victorias para evitar registrar el total de triunfos más bajo en una sola temporada en la historia de la franquicia en la NBA.

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