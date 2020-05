Triunfo del Toluca sobre el Atlas en la eLiga MX y Tigres doblega a Bravos

El Toluca de Diego Rosales incendió el inicio de la décima jornada de la eLiga MX, con un contundente triunfo sobre el Atlas de Luciano Acosta (4-3)

Rosales comenzó fuerte el cotejo y no tardó en abrir el marcador, por conducto del hombre gol de los Diablos, Leo Fernández (10´). Incluso, el gamer escarlata pudo aumentar la ventaja, pero una falla técnica interrumpió el duelo y cortó su ritmo.

Por el inconveniente, Fidel Pichel, responsable del juego por parte de la Liga MX, informó que "tuvimos problema técnico. El minuto es el 32, el momento en que se suspendió, marcador prevalece y se reanuda con el tiempo restante".

Tras reanudarse, Acosta se puso al corriente y lo empató con un tanto de Ignacio Jeraldino.

Al arranque de la segunda mitad otra falla se presentó, pero poco afectó a los participantes que se negaban a repartirse los puntos.

Rosales volvió a enchufar con su mejor versión y se desquitó con tres anotaciones más de Leo Fernández; Acosta trató de responder con goles de Correo y Jeraldino, pero el tiempo ya no le alcanzó.

Con este marcador el Toluca escala a los principales puestos, con 20 puntos, mientras que el Atlas se queda al acecho de la zona de clasificación, con nueve unidades.

EN LA J-11 se enfrentan a:

FC Juárez vs Atlas (15 de mayo)

Pachuca vs Toluca (16 de mayo).

Tigres doblega a Bravos

Tigres goleó a FC Juárez en la Jornada 10 de la eLIGA MX BBVA, Francisco Venegas y Eder Borelli fueron los representantes de los Clubes, respectivamente.

Las anotaciones del equipo felino fueron obra de:

Enner Valencia 10´ y 75´.

Eduardo Vargas 17´, 36´ y 44´.

Para los Bravos descontó Diego Rolán a los minutos 56 y 61.

Con el triunfo, los de Nuevo León llegaron a 10 unidades; Juárez se quedó con 2 puntos en el fondo de la tabla general.

En la Fecha 11, Tigres visitará al Necaxa; FC Juárez recibirá al Atlas.