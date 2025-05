Triunfo histórico de Alex Palou en las 500 Millas de Indianápolis

INDIANÁPOLIS (AP) — Hay una larga lista de grandes pilotos del automovilismo que han pasado por el equipo Chip Ganassi Racing en sus 35 años de existencia, pero no tan extensa como para que Ganassi no pueda recitarlos de memoria.

Jimmy Vasser, Alex Zanardi y Juan Pablo Montoya le dieron a Ganassi cuatro campeonatos consecutivos. Scott Dixon se unió a Dario Franchitti para otra racha de cuatro títulos. Marcus Ericsson le dio a Ganassi su quinta victoria en las 500 Millas de Indianápolis en 2022, poniendo fin a una racha de 10 años sin ganar en la mítica carrera.

Ahora Ganassi tiene a Alex Palou en su equipo, y mientras se inclinaba para besar al primer español que se consagra en las 500 Millas de Indianápolis, le dio un mensaje.

"Eres el mejor piloto", dijo el dueño del equipo. "Increíble, hombre. Increíble".

Fue el final esperado de unas 500 Millas de Indianápolis extrañas y llenas de accidentes en las que Palou ganó por quinta vez en seis carreras esta temporada, pero en el único evento que Palou estaba decidido a ganar para tener un currículum completo en el automovilismo.

Ya es el campeón defensor de IndyCar por dos años consecutivos y ha ganado tres títulos en los últimos cuatro años, todos con Ganassi.

"Creo que es uno de los grandes. Es así de simple", dijo Ganassi. "Ciertamente hemos tenido grandes pilotos en nuestro equipo, y él está ahí, en el peor de los casos, hombro a hombro con todos los demás."

Qué comienzo

Solo han habido dos pilotos que han ganado cinco de las primeras seis carreras de una temporada en la era moderna: Al Unser Sr. y A.J. Foyt, con Foyt ganando las primeras siete, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis.

Ahora Palou está en un ritmo dominante similar y con 11 carreras restantes en la temporada de IndyCar, lleva una ventaja de 115 puntos sobre el mexicano Pato O'Ward en la clasificación del campeonato para la carrera de este fin de semana en Detroit.

Palou dice que los resultados no se deben únicamente al piloto y reconoció el trabajo de su equipo con el auto No. diez de Ganassi.

"Creo que recibo mucho crédito porque ven que soy el único que conduce el auto. Pero hay un gran equipo detrás que me hace lucir muy bien en la pista", dijo Palou. "Siempre que hemos tenido la oportunidad de ganar, hemos podido ejecutar. Y eso teniendo en cuenta no solo la configuración, sino las estrategias, las paradas en boxes.

"Les he estado diciendo que sé que esto no es normal", agregó. "Pero me alegra que no haya terminado (en Indy) y que hayamos tenido la ola hasta las 500 al menos."