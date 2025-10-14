logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Fotogalería

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Trump amenaza con reubicar partidos de la Copa Mundial Boston 2026

La FIFA se enfrenta a una decisión crucial sobre las sedes del Mundial 2026 tras las amenazas de Trump relacionadas con Boston.

Por AP

Octubre 14, 2025 05:47 p.m.
A
Trump amenaza con reubicar partidos de la Copa Mundial Boston 2026

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el martes con reubicar los partidos de la Copa Mundial de fútbol programados para el próximo año en los suburbios de Boston tras sugerir que una parte de la ciudad había sido "tomada" en recientes disturbios.

Foxborough, Massachusetts, sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL y a unos 48 kilómetros de Boston, albergará siete partidos como parte de la Copa del Mundo 2026 que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá. A Trump se le preguntó sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, una demócrata a quien llamó "inteligente" pero "de la izquierda radical".

"Podríamos quitárselos", dijo Trump sobre los partidos. "Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena".

Sugirió que "están tomando partes de Boston" sin ofrecer detalles, pero agregó "podríamos recuperarlos en unos dos segundos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos para hacerlo en Chicago y Portland han provocado disputas legales.

El despacho de Wu no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Los comentarios de Trump se produjeron durante su reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, y no estaba claro de inmediato a qué se refería. Sin embargo, a principios de este mes, hubo múltiples arrestos en relación con una protesta pro-Palestina que se tornó violenta en el Boston Common, y en la que cuatro oficiales de policía resultaron heridos.

Trump ha sugerido anteriormente que podría declarar ciudades "no seguras" para un Mundial que primera vez tendrá 104 partidos y alterar un plan detallado que la FIFA confirmó en 2022. Incluye estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Los sitios anfitriones de la Copa del Mundo no dependen de Trump. Las 11 ciudades de Estados Unidos, más tres en México y dos en Canadá, tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para hacer cambios a ocho meses del inicio el 11 de junio.

"Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", dijo el vicepresidente del organismo de fútbol, Victor Montagliani, a principios de este mes en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

No obstante, Trump dijo: "Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA que es fenomenal, y le diría: 'Vamos a movernos a otro lugar' y ellos lo harían".

El presidente se refería al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, un aliado cercano. Trump dijo que a Infantino "no le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump amenaza con reubicar partidos de la Copa Mundial Boston 2026
Trump amenaza con reubicar partidos de la Copa Mundial Boston 2026

Trump amenaza con reubicar partidos de la Copa Mundial Boston 2026

SLP

AP

La FIFA se enfrenta a una decisión crucial sobre las sedes del Mundial 2026 tras las amenazas de Trump relacionadas con Boston.

España golea y sigue firme rumbo al Mundial
España golea y sigue firme rumbo al Mundial

España golea y sigue firme rumbo al Mundial

SLP

EFE

Sigue imparable en su camino con pleno de triunfos

Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 lista de clasificados
Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 lista de clasificados

Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 lista de clasificados

SLP

El Universal

Checo Pérez podría celebrar su regreso a la F1 en el GP México 2025
Checo Pérez podría celebrar su regreso a la F1 en el GP México 2025

Checo Pérez podría celebrar su regreso a la F1 en el GP México 2025

SLP

El Universal

El director del GP México confirma conversaciones con Cadillac para la participación de Checo Pérez en el evento.