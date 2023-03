"Tuca" Ferretti confirma que sí es aficionado de un equipo de la Liga

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Ferretti no titubeó al responder que sí es aficionado de corazón de un equipo de la Liga MX.

"El Tuca" jugó para cinco clubes del futbol mexicano y, hasta el momento, ha dirigido a siete a lo largo de su trayectoria como entrenador.

Sin embargo, a pesar de que ha durado un tiempo considerable en cada una de las instituciones, el brasileño siente más cariño por una en particular.

El recién nombrado director técnico de Cruz Azul apareció en la mesa de Futbol Picante para platicar sobre diversos temas.

Durante la charla, Ricardo platicó algunas anécdotas de cuando era futbolista de Pumas y, ante su evidente felicidad, Jorge Pietrasanta le preguntó directamente si era Puma de corazón; Ferretti no dudó y le respondió.

"Sí, tengo mucho cariño por la institución. Fueron 17 años de institución, tanto como jugador como entrenador, entonces el agradecimiento pues es infinito y naturalmente que no voy a negar que tengo un cariño por la institución", reveló.

Antes de pasar a otro tema, Ricardo Ferretti compartió que platicó con la directiva de Pumas previo a la llegada de Rafael Puente del Río.