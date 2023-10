“Tunde” Hermosillo a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Hermosillo habló del Cruz Azul tras la goleada que le propinó Pumas a los cementeros el fin de semana pasado en la cancha del Estadio Azteca.

El exfutbolista y ahora analista de Fox Sports tundió al club en el que jugó y fue campeón, pues aseguró que los universitarios pusieron a La Máquina de vuelta a la realidad.

“Pumas nos regresó a nuestra realidad, nos pasó por encima. Tienen un técnico muy bueno como Antonio Mohamed”, expresó el exdelantero mexicano.

Hermosillo aprovechó para apuntar que no está de acuerdo con el trabajo de Joaquín Moreno, aunque no lo culpa de todo lo que sucede con el conjunto de La Noria.

“El técnico Moreno a mí no me transmite nada, pero no lo culpo a él, él hace lo que puede. Tenemos un equipo en el que merecemos lo que tenemos y donde estamos”, agregó. El Cruz Azul está metido entre los últimos lugares de la tabla del Apertura 2023.

El conjunto celeste tiene apenas 11 puntos y está colocado, tras la Jornada 12, en el sitio 16 del campeonato.

La Máquina en las siguientes fechas enfrentará a Tigres, León, FC Juárez, Chivas y Puebla.