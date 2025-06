Turquía remonta y vence a EEUU en amistoso

EAST HARTFORD, Connecticut, EE.UU. (AP) — Turquía aprovechó una catastrófica labor defensiva para vencer el sábado 2-1 a Estados Unidos en un partido amistoso bajo la lluvia, infligiendo a los norteamericanos su tercera derrota consecutiva bajo el mando del técnico argentino Mauricio Pochettino. Arda Güler y Kerem Aktürkoglu anotaron en un lapso de dos minutos y 20 segundos a mitad del primer tiempo.

Jack McGlynn marcó a los 59 segundos por Estados Unidos, que careció de muchos de sus jugadores habituales. Pochettino renovó su plantilla tras una actuación desastrosa en la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

Con un año por delante antes de ser coanfitrión de la Copa del Mundo, Estados Unidos juega contra Suiza el martes en Nashville, Tennessee, en otro amistoso, y abre la Copa Oro de la CONCACAF contra Trinidad y Tobago el 15 de junio.

Los estadounidenses cayeron a un registro de cinco triunfos y cuatro derrotas bajo el mando de Pochettino, quien asumió después de que la eliminación en la primera ronda de la Copa América del año pasado llevó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a despedir al entrenador Gregg Berhalter. Es la segunda vez en un año que la selección estadounidense hila tres derrotas.

Pochettino prescindió de ocho jugadores que habían sido titulares en la derrota en la Liga de Naciones contra Canadá en marzo. Mantuvo sólo al lateral izquierdo Max Arfsten, al extremo Diego Luna y al delantero Patrick Agyemang.

El defensor Alex Freeman, joven de 20 años e hijo del ex receptor All-Pro de la NFL Antonio Freeman, debutó como titular en Estados Unidos. Matt Freese, titular en el New York City de la MLS, apareció por primera vez en la portería. Matt Turner, el titular habitual desde 2022, no jugó para el Crystal Palace después del 1 de marzo.

McGlynn anotó cuando recibió un pase de Malik Tilman, dio varios toques y avanzó hasta el vértice del área, desde donde curvó un zurdazo al segundo palo para su segundo gol en cinco apariciones internacionales. Fue el gol más temprano de Estados Unidos desde que Shaq Moore anotó a los 20 segundos contra Canadá durante la Copa Oro de 2021.

Turquía empató a los 24, con un error garrafal de Johnny Cardoso, quien recibió un balón de Freese dentro de su área. Al intentar la salida, estrelló el balón en la pierna de Güler y éste rebotó hacia las redes.

Fue el quinto gol internacional de Güler.

A los 27, los yerros de la zaga estadounidense se repartieron en cambio entre varios jugadores, incapaces de alejar el esférico del área local. Miles Robinson intentó despejar el disparo de Oguz Aydin y el balón le cayó a Aktürkoglu, quien remató de primera un disparo que rebotó y venció a Freese para su duodécimo gol internacional y sexto en ocho partidos.

El portero de Turquía Berke Özer también hizo su debut internacional. Preparándose para el inicio de la eliminatoria para la Copa del Mundo en septiembre, Turquía tiene seis victorias, una derrota y un empate en sus últimos ocho partidos.