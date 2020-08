Tuvo Ricardo Abarca una complicada carrera

Una fecha complicada fue la que vivió el piloto Ricardo Abarca, del equipo potosino ANVI Motorsport de Víctor Barrales, el pasado 30 de julio en el Súper Óvalo Potosino, esto con la visita de Nascar México Series con carrera a puerta cerrada, en donde un contacto le impidió sacar el resultado esperado.

Con medidas especiales y sin público en las gradas, fue como vivió Ricardo Abarca la fecha 2 de Nascar Challenge con el auto #64 Necore / HAAS CNC, en actividad de un solo día que incluyó práctica, calificación y carrera; un reto totalmente diferente para todos los participantes.

Como parte de la agilización de la actividad, se realiza la parrilla compartida, combinando a los pilotos Peak y Challenge, por lo que sesión de prácticas y calificación era de vital importancia para el del ANVI Motorsport. Esto se pudo ver en su rendimiento, consiguiendo un mejor tiempo de 00:22.097 que le otorgó el puesto 8 de salida, recordando que la categoría co-estelar arranca por delante de Nascar Peak.

La carrera fue extenuante, competencia a 210 vueltas en la que Richi lograba un buen ritmo para mantenerse en todo momento dentro de la pelea por los 10 primeros lugares de su categoría, hasta que un contacto le impidió conseguirlo al finalizar la prueba en el escalón 15.

"Es una lástima porque teníamos un buen ritmo y más en la casa del equipo, pero al final sabemos que así son las carreras y no queda más que seguir trabajando para conseguir esos resultados que tenemos como meta".

"Se rescata lo aprendido, el seguirnos acoplando a este formato que sin duda es más desgastante porque no te permite el mínimo error. Estoy seguro de que estas experiencias son las que me permitirán crecer como piloto y me ayudarán a cumplir mis objetivos", expresó Abarca.

La actividad para Ricardo Abarca continuará el próximo 20 de agosto en Aguascalientes, cuando se corra la tercera fecha de Nascar México Series en el OAM.