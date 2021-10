UASLP al Nacional de Futbol Rápido

El equipo varonil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estará tomando parte del 23 al 28 del presente en el Torneo Nacional CONDDE de Futbol Rápido, que tendrá lugar en Oaxtepec, Morelos y en donde esperan tener una buena actuación.

Hay que señalar que este representativo ha sido renovado en un ochenta por ciento, con elementos que han sido extraídos de los campos de prueba, así como del proceso de entrenamiento que trabaja dicha selección.

Este equipo es dirigido por el profesor Misael Espericueta Rangel, quien tienen confianza de que este grupo de jóvenes tienen grandes deseos de transcender y seguramente irán a poner en alto el nombre de la UASLP.

La selección potosina está integrada de la siguiente manera: Rodrigo Ibáñez Cabrera (ING); Luis Ángel Salazar Flores (C. QUIM); Mauricio Meneses Ruiz (C. QUIM); Diego Pérez Gallegos (FCA); Alfredo Abidan Zúñiga Sánchez (ECO); Felipe de Jesús Banda Márquez (ECO); Diego Alberto Ruiz Guzmán (C. QUIM); Aldair Alonso Licea (AGRO); Francisco Javier Cerda Ontiveros (FCA); José de Jesús Pérez Yáñez (ING); Héctor Miguel Martínez Reyes (FCA); Ángel Daniel Rodríguez Castillo (IMIN); Dilan Marcus Rangel Monsiváis (IER); Patricio Castro Castro (COMUNICACIÓN).