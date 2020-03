UEFA paraliza la Champions y pospondría la Eurocopa un año

MANCHESTER.- La propagación del coronavirus provocó una interrupción de la Liga de Campeones de futbol por primera vez, incluida la posposición del muy esperado encuentro entre el Manchester United y el Real Madrid.

Otro partido previsto para el próximo martes, en el que Juventus iba a ser local ante Lyon en los octavos de final, fue pospuesto mientras el avance de la pandemia seguía causando trastornos en las ligas y torneos de copas en todas partes del mundo, desde España hasta Estados Unidos, pasando por América Latina.

La FIFA decidió posponer el comienzo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2022. Sin embargo, la Liga Premier inglesa mantuvo en pie su calendario, y permitiría el ingreso de público a varios encuentros del fin de semana.

La UEFA también está cerca de decidir si pospone o no la Eurocopa para 2021, reveló a The Associated Press una persona al tanto de la situación el jueves.