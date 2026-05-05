Un éxito el Reto Painani en el Tangamanga II

Con una destacada participación de más de 450 corredores, se llevó a cabo con gran éxito la tercera edición del Reto Painani 2026 en las instalaciones del Parque Tangamanga II, donde atletas locales, nacionales e internacionales compitieron en las distancias de 5 y 10 kilómetros, además de la modalidad de relevos.

En la categoría Libre Femenil de 10 kilómetros, la keniana Rose Jepkorir Kangogo se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 35:51, seguida por Elvia Beatriz Carranco Núñez, del equipo Panteras, con 36:59, mientras que el tercer puesto fue para su compatriota Lidiah Bosibori Mochama con 38:38.

Por su parte, en la Libre Varonil 10K, el triunfo fue para Arturo Israele Reyna Tristán, quien cruzó la meta en 31:10, superando por escasos segundos al keniano Bonyface Kaplagat Kangogo (31:19). El tercer sitio correspondió a Andrés Leija Blanco, representante de Ignacio Zaragoza, con 31:47.

En la categoría Juvenil Femenil 10K, Kelly de Blas Hernández se llevó la victoria con un tiempo de 42:56, seguida por Fátima Victoria Salazar (43:57) y Valeria Guerrero González (49:53), del equipo Joselos Team. Dentro de la Juvenil Varonil, José Adrián Ramos Ramos dominó la prueba al registrar 34:01, dejando en la segunda posición a Ezequiel Moreno Torres (34:35) y en tercero a Angelo Javier Pardo Pérez (35:46).

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En la categoría Máster Femenil 10K, Aide Laura Hernández Rivera, del MACS Team, se quedó con el primer lugar con tiempo de 41:39, seguida muy de cerca por Erika Nohemí Loredo de la Torre (42:29) y Benita Jiménez Ramírez (42:30), en una de las llegadas más cerradas del evento.

En la Máster Varonil, Ubaldo Iván Blanco Covarrubias se proclamó ganador con marca de 34:58, escoltado por José López.