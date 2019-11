Un Hazard estelar garantiza a Bélgica el liderato; Gales se aferra a la clasificación a la Euro 2020

Eden Hazard, desatado en la primera parte con dos goles y una asistencia, fue la gran estrella de la victoria de Bélgica en Rusia (1-4), resultado que garantizó al equipo el primer puesto del Grupo I en la clasificatoria para la Eurocopa 2020.



Los primeros cuarenta y cinco minutos de los "Diablos rojos" fueron una obra de orfebrería futbolística de un equipo que se presenta como uno de los grandes favoritos a la victoria en la próxima Eurocopa, con 33 goles a favor y dos en contra en nueve partidos de clasificación.

Con De Bryune de lanzador y los hermanos Hazard -Eden y Thorgan- como estiletes, los rusos fueron marionetas en manos de los futbolistas belgas.

En Baku, la selección de Gales, con Gareth Bale como titular, ganó sin sobresaltos en Azerbaiyán (0-2) y amplió sus esperanzas de clasificación para la fase final de la Eurocopa 2020 que debe aún ratificar en el encuentro de la última jornada, en Cardiff contra Hungría, al que debe ganar para lograr el pase.

Bale no juega con el Real Madrid desde el 5 de octubre, ante el Granada. Después se marchó con su selección y regresó lesionado. No ha disputado minuto alguno en su club. Aún así, formó en el once inicial de Ryan Giggs, en un choque decisivo para los intereses galeses.