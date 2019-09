Una injusticia lo sucedido con Sosa: aficionados

Los aficionados al futbol y seguidores del Atlético de San Luis, todavía siguen preguntándose qué fue lo que paso con el cese de Alfonso Sosa, y la mayoría coinciden que fue una injusticia lo sucedido.

Es por ello que nos dimos a la tarea de conocer el sentir de los aficionados al resto y en esta ocasión platicamos con Luis Javier Mireles, director de la Liga Tangamanga Circle K y esto fue lo que nos comentó sobre el manejo que le dio la directiva a la destitución de Alfonso Sosa.

"Pues la verdad y en mi punto muy particular de vista, está muy mal, yo creo que, si había algún trasfondo, había alguna situación previa, debería de haber sido más claros desde un principio, a mí me da la impresión de que esto está predestinado que así fuera desde el inicio del torneo, por eso se habían corrido algunos rumores, pero la verdad es que la forma en que lo hicieron, no tenían un justificante para mi muy particular punto de vista, agarraron el pretexto de la nota a nivel nacional y que había llegado hasta España, y sobre todo que las cosas no se hacen así".

Y agregó "yo creo que Sosa había demostrado, un profesionalismo muy grande, y deberían de haber dado la oportunidad de explicarle para que se hiciera como lo hemos visto en muchos equipos que lo hacen por mutuo acuerdo, y por cuestiones equis, se ha decidido terminar, no así que un día antes, que acababa de ganar un partido de Copa, que se veía a leguas que ni siquiera estaba enterado, haberlo hecho de esa manera, no habla bien de la seriedad de la directiva, y sobre todo porque ellos ya estaban apalabrados se nota, por la situación como se da".

"Muy mal por ellos, los deja mal parados, y ahora lo único que va a pasar, es que la afición les va a exigir muchísimo más y no van a tener margen de error, porque se supone que los cambios los hacen para mejorar, a menos que haya sido, un berrinche, y también se vería mal, porque un profesional no se puede manejar por cuestiones del hígado, muy mal la forma en que lo manejo, yo creo que Sosa, es el que queda mejor parado, en esta situación", mencionó el directivo de la mejor liga amateur de futbol del estado.

Para finalizar mencionó Con esta decisión a Sosa lo hace salir por la puerta grande, él llevaba buenos números, había hecho bien el trabajo, podía gusta o no su forma de jugar, podía gustas el hecho de no juntar a los refuerzos, pero yo creo que el mejor parado fue Sosa y mal parada queda la directiva".

Por su parte, José Antonio Alvarado también comentó sobre el manejo que la directiva le dio a la destitución de Sosa y esto nos comentó "Yo creo que fue mal manejado, hubo situaciones como las que se han comentado, ha habido rumores, chismes, todo esta situación se debió de haber tratado en la intimidad del equipo, muchas frases que se han escuchado por ahí, es lo que se escucha en los vestidores, y eso se maneja al interior del equipo, yo creo que en esta caso ya era una situación que estaba buscando el equipo para dar de baja al entrenador y traer a alguien que yo creo, ya tenían apalabrado desde mucho antes, con un pretexto muy tonto e infantil, para hacerlo a un lado y traer al otro, pero definitivamente fue mal manejado, y se están exponiendo ellos mismos".

Y agregó "No fueron las formas, hay otro tipo de manejos, aquí yo creo que era lo haces o lo haces, por la buena o por la mala, y aquí lo hicieron por la mala, y al final de cuentas, al entrenador lo pusieron en un altar, por la forma en que lo despidieron".

Quien conoce perfectamente cómo se maneja un vestidor es José Camacho Serrato, ex director técnico y con muchos años de experiencia en estas lides, y él al igual que muchos aficionados, señaló "Yo creo que el problema lo manejaron mal y fue una total injusticia, el despido de Alfonso Sosa de la dirección técnica del Atlético de San Luis, se han dicho muchas cosas, y por los años que tengo, no fue correcto lo que se hizo con él".

"Adentro de un vestidor se presentan muchas situaciones, pero todo lo que sucede en el interior del equipo, ahí se queda, en esta ocasión, me da la impresión que buscaron un pretexto para quitarlo y por ello fue lo que los jugadores, pero a mí me da otra impresión, yo siento que fue otra la realidad, otra cosa", comentó Camacho Serrato.

Y señaló "Se han dicho tantas cosas, pero creo que ya tenían apalabrado a Matosas desde varias semanas, cuando se despidió en Costa Rico, comentó que ya había tenido pláticas con los directivos y cuando llega aquí dice que lo contactaron el mismo día o al siguiente de la destitución de Sosa, simplemente no lo querían en el equipo y así debieron de haberlo manejado, ahora habrá que esperar a ver como se presentan las cosas con el nuevo entrenador, pero llega a un equipo que en este momento está pasando por un trago amargo y ojalá lo puedan resolver favorablemente".