Undertaker extiende su racha en Wrestlemania

"Proveer diversión durante estos momentos tan difíciles, entregar un sentido de esperanza y determinación y perseverancia, y por encima de todo, entretener a ustedes y a su familia", fue el mensaje de bienvenida de Stephanie McMahon al inicio de Wrestlemania 36, que a pesar de la crisis por el coronavirus se llevó a cabo en el Performance Center de la WWE.

La lucha estelar, tuvo un guión muy parecido a una película de acción de Hollywood, y la protagonizaron el Undertaker y AJ Styles en un cementerio. El "Fenómeno" extendió su legado a 25 victorias en la gran fiesta. Styles y la intervención de "The O.C." no se pudieron oponer. Una garra de ultratumba y una patada fueron suficientes para mandar a "descansar en paz" a A.J Styles.

La sorpresa de la noche se dio en la lucha por el Campeonato Universal. Goldberg puso en juego el campeonato ante Braun Strowman, luchador que remplazó a Roman Reigns, quien decidió apartarse de la lucha para entrar en cuarentena por el Covid-19.

La lucha no tuvo grandes destellos. Al retador le alcanzó con cuatro Power Slams seguidos para ser el nuevo campeón Universal y registrar una de las luchas más rápidas de este magno evento.

Uno de los combates más atractivos de Wrestlemania 36 fue la disputa por el Campeonato Femenino de Raw. Becky Lynch puso en juego su cetro ante Shayna Bazler en la primera noche de la gran fiesta de la WWE. La astucia de Lynch pudo superar la rudeza de Shayna Baszler, quien desde el inicio del combate, con algunas llaves y fuertes golpes en la lona y bajo el ring, buscó de debilitar a la irlandesa.

Con una llave de sumisión en el cuello, Baszler quiso conseguir el campeonato, pero no contó con la respuesta de Lynch, quien sacó fuerzas para aplicarle un bombazo y conseguir el conteo de tres segundos para retener el campeonato.

Entre las tradiciones de Wrestlemania es la lucha de escaleras, y en esta ocasión puso en juego el campeonato de parejas de SmackDown en una triple amenaza entre John Morrison, Kofi Kingston y Jimmy Uso. Una lucha que tuvo mucho castigo con las escaleras, pero a pesar de esto, los tres contendientes definieron la pelea en lo más alto del ring. A pesar de que Uso y Kingston se juntaron para eliminar a Morrison, quien cayó sobre una escalera pero con los campeonatos en sus manos para retener el campeonato que comparte con The Miz, quien se ausentó en esta función por presentar síntomas de Covid-19.

Otro de los títulos que se puso en juego fue el Intercontinental. Daniel Bryan retó a Sam Zayn, quien contra todo pronóstico retuvo el campeonato al aplicarle una patada en la quijada a Bryan y dejarlo tendido en la lona.

El combate entre Seth Rollins y Kevin Owens. A pesar de que el combate pactado se interrumpió por la descalificación de Rollins por golpear a su oponente con una campana, se repitió y se transformó en una lucha sin reglas. Owens regaló uno de los grandes momentos de la noche y que quedarán en la historia de Wrestlemania después de lanzarse desde la estructura de la escenografía para caer encima del "Mesías del Monday Night" sobre la mesa de comentarista y ganar con un "Stoner".

Alexa Bliss y Nikki Cross le arrebataron el campeonato femein de parejas de la WWE a Asuka y Kairi Sane.