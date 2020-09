Uno ya no sabe qué decir, señala Guillermo Vázquez tras derrota del Atlético de San Luis

El técnico del Atlético de San Luis sufre en la cancha y sufre en las ruedas de prensa, ya no sabe qué decir después de cada jornada, que viene con una derrota implícita.

"Qué les puedo decir. Es complicado cada vez más venir a decir casi lo mismo, que el equipo intentó, se plantó bien, pero siempre hay algo que sucede, una lesión, una expulsión y esos pequeños momentos que pasan y el equipo contrario aprovecha. Antes anotábamos, hoy no. Cada vez somos menos, hay que pelear con lo que tenemos".

No le echa la culpa a la pandemia, pero... "los lesionados son en su mayoría, gente que ha estado fuera por el Covid, no es fácil a regresar a los esfuerzos, están más vulnerables... Lo de Fernando (León) fue una mala caída que tuvo, fue un accidente, pero los demás pyede que sea por lo que vienen arrastrando".

En lo particular, para Vázquez, "ha sido muy complicado, ha sido difícil fecha con fecha vivir esto, no podemos repetir cuadro. El equipo a veces mereció mejor suerte, tener más puntos, pero al final siempre nos cuesta...

"Es difícil no obtener un buen resultado. Quiero entregar buenas cuentas desde que llegué aquí. Es complicado. Uno no sabe qué decir...".