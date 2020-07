Urgen a Comité Olímpico Mexicano en caso Federación Mexicana de Tenis

Mario Chávez, quien encabeza uno de los grupos que buscan la presidencia de la Federación Mexicana de Tenis (FMT), así como varios titulares de las asociaciones estatales de esa disciplina, exigieron que el Comité Olímpico Mexicano (COM) tome una postura respecto a la disputa que tienen los dos bandos que dicen estar al frente de la FMT.

"Exigimos al COM que tome una postura. [Al no hacerlo], lo que generan es confusión entre la familia tenística mexicana", sostuvo Chávez, en una videoconferencia. "Somos dueños de la FMT. Tenemos mayoría de asociaciones estatales. No aceptaremos una decisión en contra de nuestra voluntad".

La postura de Chávez estuvo respaldada por Giselle Ibarra, presidente de la Asociación Estatal de Sonora, quien también informó que el amparo que en su momento tramitó José Antonio Flores —el antiguo presidente de la FMT— para anular otro amparo con el que quería invalidar la asamblea extraordinaria en la que se desconoció a Flores y su consejo directivo, fue desestimado por un juez.

En esa misma asamblea extraordinaria se colocó a Chávez como presidente interino, aunque también en contra de los propios estatutos de la FMT.

La figura de presidente interino no existe en los estatutos de la federación. En un comunicado interno al que tuvo acceso a este diario, el grupo de Chávez dijo que desconocía varias asambleas, incluida la del 23 de enero, en la que lo habían nombrado presidente.

"La Federación Internacional de Tenis [ITF, por sus siglas en inglés] le pidió al COM que ellos emitieran una postura, para, a partir de ella tomar la suya. Es por eso nuestra insistencia de que el COM lo haga", sostuvo Chávez.

Según la página de la ITF, el presiente de la FMT sigue siendo José Antonio Flores.

El abogado de Chávez, Carlos González, agregó que desde hace tres semanas el COM tiene la documentación de su grupo, con la que puede tomar una postura. Dice que tampoco entiende por qué el organismo que preside Carlos Padilla no ha emitido su posición.

El líder de este grupo recalcó que ellos son mayoría y que no reconocen a Carlos González, el líder del grupo rival, como el presidente de la FMT.

"Es una vergüenza que haya convocado y desconvocado a tres asambleas presidenciales en Jalisco. Para nosotros es el presidente interino de esa asociación", señaló.

El lunes pasado, las oficinas de la FMT fueron allanadas y, según información del grupo que lidera Carlos González, fueron vaciadas dos cajas fuertes que no contenían objetos de valor. "Lo responsabilizo [a González] de los daños, porque él recibió la oficina de parte de Flores", mencionó Chávez.



* CRONOLOGÍA

23/01/2020. Chávez es elegido como presidente interino en una asamblea extraordinaria.

07/04/2020. Conade avala la administración de Chávez al darle el Registro Único de Deporte.

19/06/2020. Carlos González asegura que ha ganado la presidencia de la FMT.

03/07/2020. Chávez es elegido por su grupo como presidente de la Federación.

28/07/2020. Chávez pide al COM que tome postura sobre el conflicto en el tenis mexicano.