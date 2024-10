Urgen a FIFA poner especial atención sobre Arabia Saudí

ZURICH.- Dos meses antes de que la FIFA seguramente confirmara a Arabia Saudí como sede de la Copa Mundial 2034, varios grupos urgieron al organismo el viernes que permita una fiscalización independiente de las obligaciones de derechos humanos del reinado para el torneo.

Un grupo de expertos de leyes y derechos humanos, así como activistas saudíes que viven fuera del reinado pidieron que la FIFA ordene fiscalizaciones periódicas —y una posible cláusula de rescisión— en el contrato para recibir el Mundial.

Los asesores, que se presentaron el viernes en Zurich, quieren que el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien tiene una relación estrecha con líderes políticos y de fútbol saudí, aprenda del proceso de selección de Qatar para el Mundial 2022.

Qatar ganó la candidatura en el 2010 sin que los líderes de la FIFA pensaran en imponer garantías legales.

Arabia Saudí, al igual que Qatar, tiene una sociedad tradicionalmente conservadora y necesitará de un gigantesco proyecto de construcción que tendrá que depender de migrantes trabajadores para construir estadios y la demás infraestructura para el evento de fútbol más grande.

“Realmente no hay excusas”, dijo el abogado británico Rodney Dixon a The Associated Press. “Si esto significa que en diciembre tienen que llegar a otro acuerdo, es lo que deben hacer”.

Los contratos para recibir el Mundial se firmarán después de que los más de 200 miembros de la FIFA voten el 11 de diciembre en una reunión en línea. Arabia Saudí es la única candidata para el 2034.

Dixon agregó: “No somos ingenuos. No es el papel de la FIFA de cambiar al mundo. No son las Naciones Unidas”.

Tras la elección de Infantino en el 2016, la FIFA demandó una estrategia de derechos humanos para las futuras candidaturas.