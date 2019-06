Uruguay empata con Japón

Las selecciones de Uruguay y Japón empataron 2-2 la noche de este jueves en duelo de la segunda ronda del grupo C de la Copa América.

Con doblete del japonés Koji Miyoshi el cuadro nipón se adelantó en el marcador al minuto 25 y 59, sin embargo, los charrúas de la mano de Luis Suárez desde los once pasos al minuto 32 empató momentáneamente el encuentro. José María Jiménez al minuto 66 logro emparejar el marcador.

Con el empate Uruguay suma 4 puntos mientras que Japón suma su primera unidad en el grupo C.