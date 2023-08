Va América por la victoria ante Nashville

CIUDAD DE MÉXICO.- La exigencia en el América siempre está presente, y en la Leagues Cup no es la excepción. El conjunto de Coapa carga con la responsabilidad de ser el único de los cuatro grandes del futbol mexicano con vida en el torneo.

Su siguiente reto es imponerse hoy al Nashville, en los octavos de final, pero tendrá que afrontarlo con la baja del goleador y capitán azulcrema, Henry Martín, quien se perderá lo que resta del certamen por una lesión muscular.

A pesar de no poder contar con su ariete, el entrenador André Jardine confía en el "elenco bastante interesante" que tiene a disposición.

"Hay jugadores jóvenes, como Mozu [Román Martínez] y Pato [Patricio Salas], quienes tienen buen nivel y pueden suplir la ausencia de Henry", compartió.

No obstante, el brasileño admitió estar "triste" por el desgarro que sufrió la Bomba y aprovechó para mandarle un mensaje a los organizadores, porque "no es coincidencia lo de Henry y [Diego] Valdés".

"Es una lesión clásica de alguien que está cansado. Te lesionas porque es tu cuerpo pidiendo un descanso. [Para] todos es necesario un periodo de vacaciones; los jugadores de Selección no tuvieron, no porque no quisiera, sino por calendario", recordó.