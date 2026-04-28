Va Canel´s-Java por Tour de Gila

Tras concluir su participación en Redlands, el equipo Canel´s-Java continúa su gira por la Unión Americana con un nuevo desafío de alto nivel: el Tour de Gila, que celebrará su edición 39 del 29 de abril al 3 de mayo en Silver City.

Considerada una de las competencias más exigentes del ciclismo en territorio estadounidense, esta prueba es el único evento de varios días avalado por la UCI en el circuito nacional, además de desarrollarse en el imponente Bosque Nacional de Gila.

Para esta edición, el conjunto dirigido por Juan Monsiváis competirá con escuadra completa integrada por los pedalistas José Ramón Muñiz, Owen Wright, Efrén Santos, Sebastián Brenes y Kevin Jiménez, quienes buscarán protagonizar la competencia y pelear por la victoria.

El recorrido arrancará con la exigente contrarreloj individual Tyrone de 26 kilómetros, caracterizada por su desnivel y condiciones de viento. Posteriormente, la segunda etapa presentará un trayecto de 148.2 kilómetros con ascenso al histórico pueblo minero de Mogollon.

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El tercer día de competencia se disputará la Inner Loop Road Race de 122.6 kilómetros, una ruta que destaca por sus ascensos tempranos que exigen al máximo desde el inicio. Para la cuarta etapa, los ciclistas competirán en un criterium de 69.5 kilómetros en el centro de Silver City, uno de los segmentos más atractivos para los aficionados.

Finalmente, la competencia cerrará con la etapa reina "Gila Monster", una carrera de 162 kilómetros con múltiples puertos de montaña y descensos técnicos que pondrán a prueba la resistencia de los participantes.

El Tour de Gila es reconocido por haber sido escenario de grandes figuras del ciclismo internacional, incluyendo campeones olímpicos y ganadores del Tour de Francia, por lo que representa una oportunidad clave para que el equipo potosino continúe consolidándose en el plano internacional dentro del ciclismo.