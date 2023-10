Va Garfias por otro podio en Valencia

La temporada 2023 del emocionante campeonato EuroCup-3 se encuentra al borde de su conclusión, con únicamente dos fechas restantes antes de que la bandera a cuadros ondee por última vez este año. Entre los competidores ansiosos por la gloria, destaca el talentoso piloto potosino, Joss Garfias, quien está listo para enfrentar el desafío que le presenta el Circuito Ricardo Tormo, en la hermosa ciudad de Valencia.

Motivado por su reciente logro en Portugal y la nominación para el prestigioso premio al mérito deportivo en su tierra natal, San Luis Potosí, Garfias está ansioso por demostrar su valía en el asfalto valenciano. Actualmente, se ubica en la quinta posición del campeonato, habiendo acumulado un total de 113 puntos a lo largo de la temporada.

En una declaración emocionante, Garfias compartió su anticipación por la carrera en Valencia: “Estoy emocionado por correr en Valencia, el Circuito Ricardo Tormo es uno de los más emblemáticos que he tenido la oportunidad de recorrer, y sin lugar a dudas, representa un gran reto para obtener buenos resultados. Me he estado preparando incansablemente para dar lo mejor de mí en este cierre de temporada. Quiero expresar mi gratitud a Soma Artz por su apoyo constante, así como a Vamex por su apoyo y consideración para el reconocimiento. El equipo ha trabajado incansablemente para proporcionarme un coche de alto rendimiento y luchar por un lugar en el podio.”

El emblemático Circuito Ricardo Tormo será el epicentro de la acción durante esta penúltima fecha del campeonato EuroCup-3. Garfias tiene en mente seguir aumentando su base de seguidores y acumulando valiosos puntos en esta competencia de alto nivel, que representa el pináculo del automovilismo a nivel mundial.

El Circuito Ricardo Tormo, oficialmente conocido como el Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, se encuentra en Cheste, en la provincia de Valencia, España. Con una longitud de 4 kilómetros y un total de 14 desafiantes curvas, este circuito icónico es un terreno conocido para Garfias, quien lo considera uno de sus favoritos.