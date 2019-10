Va Gutiérrez por la revancha en pista poblana

Tras una novena fecha de Nascar Peak México totalmente atípica para Manolín Gutiérrez, el tamaulipeco está listo para llegar este fin de semana a Puebla en la que será la primera de las últimas tres competencias de la temporada, siendo el Miguel E. Abed, el escenario perfecto para este nuevo episodio.

Manolín llega a la pista poblana con una fuerte sed de revancha a bordo del auto #68 Refaccionaria APYMSA- Gokartmanía- Grupo Gume-Woodward Group- Grupo Cima, esto luego de no poder concluir la 9na. fecha debido a un problema de salud, en una carrera iniciada en domingo y finalizada en lunes.

El piloto se encuentra en el Top-10 general, colocado en el puesto 9 con 298 puntos totales, en un campeonato que se torna cada día más competitivo, y en donde cualquier resultado positivo le permitiría escalar en la tabla.

"Me siento muy bien, muy motivado para llegar a esta fecha. Desafortunadamente en Guadalajara las cosas no se dieron como esperaba, no pude participar el día lunes y bueno, al final esto quedó atrás así que es hora de concentrarnos para volver de la mejor forma".

"Seguimos en el Top-10 del campeonato, pero tenemos la posibilidad de cerrar fuerte para alcanzar mejores posiciones. Para eso tenemos esta oportunidad en Puebla, una pista que conocemos y en la que estoy seguro podremos conseguir un resultado importante", comentó el piloto del auto 68.

El siguiente destino para Manolín Gutiérrez en Nascar Peak México, se dará los días 19 y 20 de octubre en el Miguel E. Abed, de Puebla.