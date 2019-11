Va Marcelo García por el campeonato de Mikel´s Trucks

Marcelo García cuenta con 380 puntos suficientes para poder alcanzar al líder de las Mikel´s Trucks, este próximo fin de semana en la pista del autódromo de Aguascalientes, que es sede de la penúltima fecha del campeonato 2019.

En la categoría existe la posibilidad de que los pilotos que ocupan los primeros cinco lugares de la competencia puedan quedar campeones, lo anterior debido a que sólo son 18 puntos de diferencia entre ellos y en dos fechas todo puede cambiar.

García tripula la camioneta #21 Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – Unique y su deseo es obtener el mejor resultado posible en la penúltima carrera del año, para llegar a la gran final en la CDMX por el título.

"Estoy concentrado y motivado para enfrentar la carrera de Aguascalientes, tengo la oportunidad de lograr el título, pero para ello requiero de un buen resultado en tierras hidrocálidas, lo importante es que me he mantenido en la pelea a pesar de algunas carreras que no sumamos los puntos que quería", dijo Marcelo.

Agregó "la competencia es pareja que cualquier descuido puede cambiar todo, pero mientras tenga la posibilidad matemática voy a seguir peleando en la pista".

La fecha once de Nascar México Series en su categoría Mikel´s Trucks se llevará a cabo este fin de semana con dos prácticas el sábado y la calificación, mientras que el domingo la carrera oficial.