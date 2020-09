Va "Power" Solórzano por el cetro mosca en Lux010

El mexicano Luis "Power" Solórzano ante el brasileño Alessandro "Nono" Costa, será la pelea estelar de la cartelera Lux010 presentada por Amistad y Hasein, a efectuarse este viernes en Monterrey, Nuevo León, donde estará en juego el primer cetro de peso mosca en la historia de Lux Fight League.

Solórzano (6-5) y Costa (8-2) buscarán el cinturón vacante de las 125 libras a puerta cerrada y bajo un estricto protocolo sanitario en un recinto regiomontano.

El oriundo de Manaos, Brasil, compañero del campeón pluma Diego López, llegará al duelo tras haber protagonizado una de las mejores peleas en Lux 007 ante el guatemalteco Diego Ortiz, a quien venció por decisión unánime.

"Luis es un peleador de gran categoría, es muy bueno, estoy muy emocionado por ese combate y créeme, he evolucionado muchísimo, de lo que vieron en mi última pelea, ahorita estoy mucho más arriba que eso, se los aseguro", indicó el sudamericano, especialista en Jiu Jitsu.

Por su parte, el capitalino "Power" Solórzano superó a Christian Cerda por la misma vía en su último duelo en el octágono. "Su fuerte es la pelea al ras de piso y la mía es la de a pie, el boxeo y pateo, va a ser un buen choque de estilos, vamos a ver quién logra imponer su estrategia. La disputa de un campeonato es salir a matar o morir, la gente pude esperar un ´Power´ más agresivo, vamos por ese campeonato".

"Me siento capaz de derrotarlo, soy más dinámico, tengo muchas características que él no tiene y que me pueden favorecer a la hora de pelear, su fuerte es el Jiu Jitsu, pero nada más, la pelea empieza de pie, desde ahí empiezo ganando", consideró el mexicano.