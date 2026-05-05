Va Tigres por boleto a la final de Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres están a 90 minutos de regresar a una final de la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de cinco temporadas de ausencia.

A pesar de que tienen pie y medio en el juego definitivo por el título, gracias al triunfo (0-1) que obtuvieron en la ida ante el Nashville como visitantes, son conscientes de que hoy no pueden confiarse.

"Independientemente de la ventaja en la ida, sabemos que va a ser un partido muy difícil y competitivo. Enfrentaremos a un rival que ha hecho muy bien las cosas, tanto en su Liga como en la Conca, y tendremos que hacer un gran partido para merecer pasar", declaró Guido Pizarro.

El timonel del conjunto felino confía "plenamente en los jugadores y en que tienen lo necesario" para sellar el boleto a la final en el "Volcán".

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"El grupo está mentalizado, comprometido y enfocado en que el objetivo es tratar de hacer un gran partido mañana [hoy] y lograr el pase. Lo enfrentaremos con concentración y entendiendo la importancia", destacó.

Acerca de la posibilidad de ser monarcas en Liga MX y Concachampions, el "Conde" reconoció que esa es la meta de los Tigres, pero prefieren "ir partido a partido", antes de pensar en levantar ambos trofeos.

"Los objetivos son claros y el compromiso del plantel y de la institución es ir a buscarlo".