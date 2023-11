Valencia conquista 3er. oro individual

SANTIAGO.- Con tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y otra en Juegos Olímpicos, Alejandra Valencia ha hecho bastante por el tiro con arco de México. Aparentemente quiere hacer más, asumiendo un rol de mentora con los jóvenes talentos del país.

Valencia confirmó su gran forma el domingo al conquistar la medalla de oro del tiro con arco recurvo individual de Santiago 2023, su tercera presea de ese color en justas continentales.

Campeona en las citas de Guadalajara 2011 y en Lima 2019, Valencia derrotó en la final 7-1 a la brasileña Ana Machado para apoderarse del oro.

“No sabía que era histórico, que nadie en nuestro deporte tenía tres medallas de oro en Juegos Panamericanos”, dijo una sorprendida Valencia. “Significa mucho para mí, estoy orgullosa de haberlo logrado”.

La oriunda de Sonora, de 29 años, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba mixta junto a Luis Álvarez. Llegó a los Panamericanos de Santiago como una de las favoritas a ganar medalla luego de conseguir una plata en el Mundial de Berlín este año.

Y cumplió con las expectativas para darle a México su segunda medalla de oro en el tiro con arco, una disciplina que donde los aztecas quedaron en segundo lugar detrás de Estados Unidos, que conquistó con cinco medallas doradas.

Valencia derrotó 7-1 a la colombiana Ana María Rendón en las semifinales.

“Fue un buen año para mí, así quería cerrarlo con una medalla individual. Ahora no queda más que tomar un merecido descanso y luego ponerse a pensar en París”, agregó la arquera, quien logró su pasaje a los Olímpicos con su segundo puesto mundial.

Valencia había ganado antes una medalla de bronce en equipos mixtos recurvo junto con Matías Grande al vencer 5-3 a Colombia.

Grande, con 19 años, sorprendió y se metió a la final donde perdió ante el estadounidense Jackson Mirich por 6-4.

“Estoy contento ya con las medallas y un boleto olímpico en el bolsillo. Me siento contento que pude dar el resultado y que le pude brindar ese triunfo al país y a mí mismo”, dijo Grande. “Son mis primeros Panamericanos, espero que los primeros de varios más y también de varios Juegos Olímpicos.

Antes de la final de hombres, Valencia se acercó a Grande en la carpa del equipo mexicano. Le dijo algo al oído y después señaló hacia el campo de tiro del Centro Deportivo en Peñalolén.

“Yo trato de darles consejos (a los jóvenes), trato de apoyarlos porque me gustaría que ellos no batallen en situaciones en las que yo batallé”, agregó Valencia. “No me veo como su mentora, ni creo que ellos me vean así, simplemente me gusta ayudar”.