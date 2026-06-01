Valeria Cruz correrá la Vuelta a Colombia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La ciclista potosina Valeria Cruz se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva al participar en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, considerada una de las competencias más exigentes y prestigiosas del ciclismo femenino en América Latina.

La pedalista representará al equipo Vrabetta en la undécima edición de la ronda colombiana, que se llevará a cabo del 2 al 7 de junio y reunirá a las mejores ciclistas de Colombia, así como a destacadas competidoras internacionales que buscarán el título de la competencia.

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de esta edición, el cual contempla más de 600 kilómetros distribuidos en seis etapas que atravesarán los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda. El trazado incluirá exigentes puertos de montaña, finales en ascenso y una contrarreloj individual que será determinante en la lucha por la clasificación general.

La competencia iniciará el próximo 2 de junio con una etapa de 121 kilómetros entre Chía y Tocancipá, recorrido que incluirá el paso por el exigente Alto del Sisga. Posteriormente, las corredoras enfrentarán jornadas de alta montaña con ascensos emblemáticos como el Alto del Vino y el Alto del Trigo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de los momentos más importantes de la prueba será la denominada etapa reina, que se disputará entre Girardot y el Alto de La Línea, considerado uno de los ascensos más demandantes del ciclismo colombiano y un punto clave para definir a las principales aspirantes al título.

La ronda concluirá el 7 de junio con una contrarreloj individual de 30 kilómetros entre Ingenio Risaralda y Apía, recorrido que pondrá a prueba la resistencia y capacidad de cada competidora para cerrar la competencia.

Para Valeria Cruz, esta participación representa una valiosa oportunidad de medir su nivel frente a algunas de las mejores escaladoras y especialistas del continente, además de adquirir experiencia internacional en una prueba de gran prestigio.

La presencia de la ciclista potosina en la Vuelta a Colombia Femenina también significa una importante representación para San Luis Potosí, que continúa proyectando talento en competencias de alto nivel y consolidando el crecimiento del ciclismo estatal en escenarios internacionales.