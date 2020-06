"Valió la pena la espera": Raúl Jiménez tras anotar con los "Wolves"

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton, extrañó a la fanaticada en las gradas para celebrar su gol y la victoria sobre el West Ham United (0-2), en el regreso de la actividad de la Premier League. Sin embargo, el atacante no se guardaría las ganas de celebrar.

En redes sociales, Jiménez expresó su sentir: "Valió la pena la espera, qué bien se siente regresar/ Good to be back!", publicó el artillero tricolor.

Además de mantener a los "Wolves" entre los principales puestos de la Premier League (sexto lugar, con 46 puntos), Jiménez (14) superó a Javier Hernández (13) como el mexicano con más goles en una temporada inglesa.

Mientras, el Wolverhampton relacionó su festejo y el gol de Raúl con el Yellow Day, supuestamente el Día Más Feliz del Año.