Valtteri Bottas conquista el Gran Premio de Rusia

Valtteri Bottas conquistó el Gran Premio de Rusia, al aprovechar los errores de su coequipero de Mercedes, Lewis Hamilton.

El finlandés, quien no ganaba desde la primera fecha de la temporada 2020 de la Fórmula Uno, dominó el Autódromo de Sochi, a pesar de la presión en el cierre de Max Verstappen (Red Bull), pero el holandés quedó corto en el segundo sitio.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, estuvo cerca del podio y se quedó con el cuarto sitio en Rusia, su mejor desempeño en lo que va de la campaña. Incluso, es el mejor resultado para el tapatío desde el GP de Azerbaiyán de de 2018 (tercero).

Checo partió desde el mismo lugar, compitió con Daniel Ricciardo (Renault) y Charles Leclerc (Ferrari). La consistencia del tricolor y la ausencia de decisiones por parte de la escudería rosa le permitió firmar el registro, a ocho segundo del tercer sitio.

Hamilton –en el tercer lugar del podio– falló para emular la marca de 91 victorias de Michael Schumacher. El británico tuvo un par de infracciones, por lo que tuvo que detenerse 10 segundos en los pitts y cumplir con el castigo.

Eso lo que costó el liderato sobre la pista rusa, aprovechada por su compañero Vottas, quien no la soltó. El finlandés, en el tercer lugar de la parrilla, tuvo un arranque soberbio y rebasó a Verstappen, quien había partido en segundo lugar.

La máquina de Mercedes le permitió al 77 despegarse de la competencia y llevarse su segunda victoria del atípico 2020.

No fue una carrera limpia, ya que Lance Stroll (Racing Point) y Carlos Sainz (McLaren) tuvieron un percance entre ellos y se vieron obligados a abandonar la carrera.

El próximo Gran Premio es el Eifel, en Nurburgring, Alemania, el 11 de octubre.