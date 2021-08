"Vamos a ganar contra Puebla y nadie nos va a parar": Freire

La situación de Pumas en el Apertura 2021 es el claro reflejo de una crisis en un equipo, pero Nicolás Freire, defensor universitario, considera que sólo son malos resultados.

"La presión está desde el inicio de nuestras carreras. No veo crisis, veo malos resultados, veo enojo y nosotros vamos a ganar con Puebla y agárrense, nadie nos va a parar. Estoy seguro que se nos va a dar", declaró el argentino en conferencia de prensa.

Para el zaguero, necesitan de una victoria que les ayude a recobrar la confianza en sí mismos. Situación que esperar revertir a partir del próximo domingo. "Necesitamos ganar y dejar el arco en cero para volver a confiar. Jugamos por la institución y nuestra dignidad. Vivimos de esto y dependen muchas cosas de nosotros", aseveró.

Hay enojo, frustración y una mezcla de sentimientos que no explican lo que se vive en el día a día universitario. Freire pide levantar la cara. "Es una situación que nos excede a nosotros, que es lo que siento dentro del campo. Nos enfocamos en mostrar que el trabajo de la semana se refleje y seguir enfocados, es difícil, pero hay que levantar la cara porque nos está costando y lo reconocemos. Hay que tratar de ser positivos".

Para Freire no hay más que insistir, luchar y darle vuelta a la página. El golpe ante Necaxa fue inexplicable dentro del seno auriazul.

"Este golpe de 3-0 contra Necaxa nos impactó... Puta madre, todo lo que veníamos haciendo se viene abajo y así pasa, pero bueno, de eso se trata, de caerte y levantarte. La vida es así y esto es nuestra vida. Vamos a seguir insistiendo porque somos burros y seguiremos. Este grupo se lo merece, vamos a buscar cosas buenas", mencionó.